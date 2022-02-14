Париж, 14 февраля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Неформальная встреча министров Европейского союза (ЕС), ответственных за торговлю, позволяет провести открытый и стратегический обмен мнениями о приоритетах торговой политики, говорится в заявлении МИД Франции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Торговля в ЕС достигает 3,6 млрд евро, что делает ЕС второй по величине торговой державой в мире. Внутри союза 38 млн рабочих мест зависят от европейского экспорта. Во Франции более 4 млн рабочих мест зависят от внешней торговли ЕС.

Защита стабильной, устойчивой и справедливой международной торговой системы, основанной на правилах, необходима для предотвращения торговой напряженности и обеспечения процветания Европейского союза.

Соединенные Штаты остаются важным партнером ЕС, и укрепление трансатлантических отношений также является одним из приоритетов председательства Франции в совете ЕС.

Спустя чуть более года после прихода к власти новой администрации США в 2021 году динамика трансатлантических торговых отношений укрепилась.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Франции объявило, что ревакцинация против коронавируса должна быть проведена не позднее, чем через четыре месяца после предыдущей инъекции.