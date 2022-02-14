Бишкек, 14 февраля 2022, 15:30 — REGNUM Власти Киргизии предлагают установить минимальную стоимость контракта для студентов, обучающихся на медицинских факультетах, на уровне $3 тысяч (225 тысяч рублей). Об этом заявила генеральный секретарь антикоррупционного делового совета Нурипа Муканова на брифинге сегодня, 11 февраля.

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По её словам, учащиеся на медиков иностранцы платят от $2 тысяч до $3 тысяч (от 150 тысяч до 225 тысяч рублей).

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«Но не вся эта сумма идет непосредственно учебным заведениям, потому что существуют посредники — агенты, которые поставляют студентов нашим вузам. Так вот, львиная доля денег идет им в карман», — подчеркнула глава антикоррупционного совета.

Напомним, что в настоящее время в Киргизии 22 вуза имеют медицинские факультеты. За последние пять лет их количество увеличилось в три раза.

Отметим, что медицинское образование в республике сейчас получают около 28,3 тысячи иностранцев, то есть почти 77% от общего числа студентов-медиков. Среди иностранных студентов медицинских факультетов из стран СНГ прибыли 7,9 тысячи человек, а из стран дальнего зарубежья — около 20,4 тысячи человек.

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