Москва, , 15:38 — REGNUM Страны Запада стремятся исключить проблему информационной преступности из повестки дня ООН. Об этом замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил 14 февраля на круглом столе в Совете Федерации.

Олег Сыромолотов President.tatarstan.ru

Он напомнил, что ранее Россия инициировала принятие Генассамблеей ООН резолюции, в соответствии с которой учредили специальный комитет для разработки международной конвенции по борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Однако западные партнёры препятствуют инициативам комитета.

По словам Сыромолотова, Запад выступает за передачу неправительственным организациям прав, которыми обладает государство.

«Основная задача Запада — вообще убрать с площадки ООН обсуждение вопросов по информпреступности», — подчеркнул заместитель министра иностранных дел РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Сыромолотов также рассказал, что США не подают сигналы о возобновлении взаимодействия с РФ по антитеррору.

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