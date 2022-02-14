Алма-Ата, Казахстан, 14 февраля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Следователи прокуратуры Алма-Аты возбудили уголовное дело в отношении компании Petrosun, которая занимается поставками сжиженного газа для автомобилей. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

По данным следователей, анализ деятельности предприятия показал, что на нём значительное повышение стоимости продаваемого газа с сентября по декабрь 2021 года. За это время стоимость топлива выросла на 323,8%.

Компанию обвиняют в использовании доминирующего положения на юге республики, так как там доля компании составляет 76,9%. Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление монополистической деятельностью».

Напомним, в Казахстане протесты, которые переросли в массовые беспорядки, начались в январе из-за роста цены на сжиженный газ. Больше остальных городов от погромов пострадала Алма-Ата.