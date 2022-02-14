Приштина, 14 февраля 2022, 15:27 — REGNUM Глава парламента Косово Главк Конюфца 14 февраля провел встречу с членом парламента Великобритании и торговым посланником премьер-министра Великобритании на Западных Балканах Мартином Викерсом.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Викерса сопровождал посол Великобритании в Косово Николас Абботт.
Встреча Конюфцы и Викерса прошла за открытыми дверями, СМИ позволили сделать только фотографию. В этот же день прошла встреча Викерса с главой Косово Вьосой Османи.
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