Москва, 14 февраля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Несомненно, России придётся реагировать на введение углеродного налога в ЕС, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Лютик.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленая энергетика

«Хотя бы для того, чтобы не финансировать европейские страны в ущерб нашим экспортерам, продукция которых будет облагаться дополнительными пошлинами в случае, если при её производстве будет использоваться энергия, которую в ЕС не признают чистой.

Но вовсе не обязательно для этого обкладывать дополнительными поборами и вынуждать переходить на невыгодные источники энергии все предприятия страны, большая часть продукции которых на европейские рынки никоим образом не попадает.

Тем более, делать это в ущерб российским энергетикам и поставщикам топлива. Особенно в свете того, что из-за снижения спроса в Европе цены на уголь и мазут без того окажутся под давлением, что негативно скажется на отрасли и её работниках.

Скорее, имеет смысл оказать бизнесу помощь в оптимизации по показателю чистоты производства именно в той части, которая нацелена на европейские рынки.

Часто для этого не потребуются даже реальные технические изменения — достаточно будет вывести предприятия, работающие на экспорт, в отдельное юрлицо, изменить структуру собственности.

В таком случае будет оцениваться углеродный след не всего огромного холдинга, который работает в разных концах страны и на разные рынки, а лишь конкретного производства, нацеленного на европейский рынок», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс предлагает ввести плату за углеродные выбросы является единственным способом нейтрализовать негативные эффекты от планируемого в ЕС «углеродного налога».

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