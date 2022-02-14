Москва, , 15:23 — REGNUM В десяти регионах России произошло падение объёмов строительства жилья в 2021 году, сообщил 14 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, в России лишь в десяти регионах в 2021 году произошло снижение объёмов ввода жилья.

«Остальные регионы все выросли, а 26 регионов сегодня превысили средний показатель. То есть мы выросли на 13% в среднем по стране, а 26 регионов выросли больше чем на 13%», — сказал Хуснуллин.

При этом всего в стране в 2021 году построили 92,6 млн кв. метров жилья, что является рекордным показателем. Вице-премьер отметил, что, несмотря на высокие цифры, пандемия коронавируса остаётся на рынке сдерживающим фактором.