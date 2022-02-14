Барнаул, , 15:22 — REGNUM Власти Барнаула на основе пожеланий граждан и нацпроекта «Жилье и городская среда» намерены благоустроить один из красивейших парков города — «Юбилейный». Чтобы прогулки граждан были комфортными, там запланирован ряд существенных изменений. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко («Единая Россия»):

«В прошлом году по результатном народного голосования барнаульцы проголосовали за благоустройство парка «Юбилейный». Долгие годы этот объект находился в запустении по причине отсутствия средств на его благоустройство в городском бюджете. Полноценное возрождение парка, где было бы удобно не только прогуливаться, но и активно заниматься спортом, вести наблюдение за местной флорой и фауной по оценкам экспертов требует не одну сотню миллионов рублей.

Сегодня, в том числе благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» удаётся сделать первый шаг в этом направлении. По согласованию с жителями, активными общественниками уже в этом году в Юбилейном будут проведены работы по укладке дорожного покрытия на основных пешеходных путях, обустроены центральная площадь и пока первая входная зона со стороны улицы Малахова.

Также для обеспечения безопасности здесь установят освещение и камеры видеонаблюдения. Появятся новые скамейки, урны и другие малые архитектурные формы».

По словам руководителя КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» Владислава Вакаева, любопытно, что когда геологи начали проводить исследования грунтов, стала понятна причина утечки воды из пруда:

«Оказалось, что дно пруда имело гидроизоляцию в виде толстой полиэтиленовой пленки, которая была закрыта довольно большим слоем песка и щебня». Это обстоятельство убедило участников проекта в необходимости создания новой гидроизоляции.

«Для этого нужно использовать современные, более долговечные материалы, что позволит существенно увеличить срок эксплуатации восстановленного пруда», — считает Вакаев.

Также он отметил, что в связи с новыми обстоятельствами появилась возможность сэкономить бюджетные средства:

«Не зачищать весь «пирог» до основания, а убрать только донные отложения до слоя щебня, завезти песок, сверху которого и будет положена новая гидроизоляция. В свою очередь она также будет закрыта слоем песка».

Эскизный проект парка «Юбилейный» будет доработан до 1 марта, после чего его разместят в открытом доступе для ознакомления жителям города.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из ключевых задач нацпроекта — повышение комфорта городской среды. К 2030 году качество городской среды должно быть улучшено в 1,5 раза.