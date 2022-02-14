Москва, , 15:21 — REGNUM ЛДПР призывает СМИ, которые ценят свою репутацию, прекратить цитировать и перепечатывать анонимные слухи о лидере партии депутате Госдумы Владимире Жириновском. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля, об этом говорится в распространенном заявлении фракции в Госдуме.

ЛДПР Ldpr.tv

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«ЛДПР более никогда не будет сотрудничать с рядом интернет-изданий, которые спекулировали на подобных «новостях» и публиковали всё подряд без малейшей проверки. А юристы ЛДПР в связи с этим уже ведут сбор материалов для подачи исков в суд», — сообщили в ЛДПР.

Там уточнили, что состояние здоровья Жириновского — «стабильное, он идёт на поправку, общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, регулярно получает рабочие документы и свежую прессу».

«Он продолжает руководить ЛДПР и в курсе всех событий в партии», — заверили в ЛДПР.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, серьёзные воспалительные процессы в головном мозге выявили врачи у лидера ЛДПР депутата Госдумы Жириновского проинформировал 14 февраля телеграм-канал «112».

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