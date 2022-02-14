Вышний Волочек, Тверская область, , 15:20 — REGNUM Доследственную проверку начали следственные органы Тверской области в связи с информацией о массовой гибели рыбы в Вышнем Волочке, в районе местного деревообрабатывающего предприятия, сообщили 14 февраля в пресс-службе СУ СКР по региону.

Мертвая рыба (сс) Wisconsin Department of Natural Resources

О происшествии сообщили СМИ, сейчас следователи проверяют информацию, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Также проверку проводит и межведомственная комиссия.

«14 февраля на территории Вышневолоцкого водохранилища в районе деревообрабатывающего предприятия МДОК зафиксирован массовый мор рыбы. На месте нарушения природоохранного законодательства работает региональная комиссия в составе сотрудников министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, Росприроднадзора, МЧС, следственного управления СКР по региону», — приводит комментарий министерства природных ресурсов и экологии Тверской области издание tverigrad.ru.

Специалисты взяли пробы воды и рыбы для проведения лабораторных исследований и установления причины произошедшего. В месте замора проводится работа по расчистке берега от останков рыбы и их утилизация.