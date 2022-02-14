Владикавказ, , 15:19 — REGNUM В Северной Осетии пресекли канал сбыта оружия и боеприпасов. Задержаны двое участников преступной группы, продавших за короткое время пять единиц огнестрельного оружия и патроны, сообщили 14 февраля в пресс-службе регионального управления МВД.

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Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали подозреваемых на автозаправочной станции в Пригородном районе республики. Одному из задержанных 27 лет, другому — 35. Оба являются жителям Северной Осетии. В отношении них возбудили дело о незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

«В период с апреля по июль 2021 года, действуя согласно преступному умыслу, сбыли за денежное вознаграждение пять единиц огнестрельного оружия и 74 патрона различного калибра»,— говорится в сообщении МВД.

Злоумышленники помещены под арест. Устанавливаются возможные соучастники и другие факты сбыта оружия.