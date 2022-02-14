Инглвуд, , 15:18 — REGNUM В Сети опубликовали новый тизер сериала «Лунный рыцарь». Ролик доступен на YouTube-канале Marvel Entertainment с 14 февраля.

Оскар Айзек Скриншот видео на YouTube

Премьера ролика состоялась в рамках «Супербоула», который прошёл 14 февраля 2022 года на стадионе SoFi в Инглвуде (США). Сериал расскажет о сотруднике сувенирного магазина Стивене Гранте (Оскар Айзек) — у него диссоциативное расстройство личности, поэтому ему приходится делить тело с наёмником Марком Спектором.

ИА REGNUM напоминает, что премьера сериала запланирована на 30 марта 2022 года. Шоу выйдет эксклюзивно на платформе Disney Plus.

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