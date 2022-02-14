Санкт-Петербург, , 15:29 — REGNUM В январе 2022 года внешнеторговый оборот в регионе деятельности Балтийской таможни составил 3,84 млрд долларов США, сообщили ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе таможни. Главным внешнеторговым партнером для Петербурга остаётся Китай, как по импорту, так и по экспорту.

Таможня Popadius

В январе 2022 года товары в Петербург через Балтийскую таможню ввозились из 120 стран мира. Основные страны-импортеры: Китай (18%), Эквадор (15%), Германия (5,6%), Марокко (5,4%), Индия (4,5%), Южная Африка (4,4%), Бразилия (3,6%), Республика Корея (3,5%), США (2,7%), Нидерланды (2,5%).

Основные товары импорта: фрукты (22%), полимерные материалы (8%), органические химические соединения (5,8%), оборудование (4,2%), руды, шлак, зола (3,9%), рыба и ракообразные (3,5%), черные металлы (3,4%), средства наземного транспорта и их части (3,1%), смешанные химические продукты (3,1%), продукты неорганической химии (2,7%).

Экспорт товаров через Балтийскую таможню в январе 2022 года осуществлялся в 110 стран мира. Основными странами, куда направлялись товары, являлись Китай (35%), Норвегия (8,9%), Литва (7,3%), Бельгия (7%), США (6,1%), Нидерланды (4,3%), Дания (4%), Франция (3,6%), Египет (3,1%), Германия (2,9%).

В товарной структуре экспорта в весовом измерении преобладали древесина и изделия из неё (31%), руды, шлак и зола (24%), соль, сера, земли и камень (19%), удобрения (7%), бумага и картон (5,4%).

«Весовой объем оформленных грузов в январе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 45% и составил 1,6 миллиона тонн. При этом весовой объем экспортных грузов уменьшился на 69%, импортных увеличился на 27%», — отметили в пресс-службе Балтийской таможни.

За январь 2022 года Балтийская таможня перечислила в федеральный бюджет 53,58 млрд рублей таможенных пошлин и налогов, что на 41% больше, чем за аналогичный период 2021 года.