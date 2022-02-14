Баку, , 15:14 — REGNUM Глава правления Центра социальных исследований Азербайджана, депутат Милли меджлиса (парламента) республики Захид Орудж предложил создать в стране центр по борьбе с дезинформацией. Об этом он заявил 14 февраля на заседании парламента.

Дезинформация Apitv.moscow

«Информационная независимость является неотъемлемой частью нашего суверенитета, как и экономическая, и политическая свобода. Неслучайно Европейский союз принял и строго соблюдает десятки законов и программ для защиты своих граждан», — сказал Орудж.

Он заявил, что дезинформацию якобы распространяют СМИ Армении, а также «коррумпированные» западные медиа-ресурсы. Депутат отметил, что центре, который будет с этим бороться, должны работать журналисты, аналитики и медиа-эксперты.

Стоит отметить, что в Азербайджане на прошлой неделе был принят закон о СМИ, который вводит дополнительные ограничения для изданий. По нему будет создан реестр журналистов, которые будут иметь право работать на территории республики. Партиям будет разрешено иметь только печатные издания, а СМИ запретят получать иностранное финансирование.