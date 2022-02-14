Москва, , 15:13 — REGNUM С 1 марта 2022 года в России вступает в силу новый порядок освидетельствования водителей. Для большинства водителей кардинально ничего не изменится: список врачей и исследований останется прежним, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

Водитель Hans

«Как и прежде он распространяется на лиц, которые получают водительское удостоверение впервые, меняют его по истечении 10 лет или после окончания срока лишения водительских прав, а также на лиц, у которых выявлены признаки заболеваний, препятствующих управлению автомобилем.

Исключительными станут лабораторные исследования мочи и крови на определение психоактивных веществ и хронического употребления алкоголя.

Они предстоят только тем, кто был лишен водительских прав в рамках уголовного дела, за вождение в нетрезвом виде или за отказ от медицинского освидетельствования. До 1 марта лишенные прав водители восстанавливали их в общем порядке.

Новый порядок разработан с целью снизить риск совершения повторных правонарушений водителями, которые в действительности не исправились и имеют зависимость, угрожающую не только им самим, но также жизни и здоровью других граждан.

Люди с зависимостью из раза в раз, садятся за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, не задумываясь о последствиях. К сожалению, многих из них не остановит даже отсутствие водительского удостоверения.

Об эффективности принятых мер можно будет судить спустя время, опираясь на официальную статистику. Думаю, положительные результаты будут», — высказал свою точку зрения адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, в России для некоторых водителей изменятся правила получения медицинской справки.

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