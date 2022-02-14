Саратов, , 15:18 — REGNUM В Саратове ведется доследственная проверка по факту гибели рабочего на производстве. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Ток Electric-tolk.ru

Предварительно, утром 14 февраля в цехе по очистке сооружений Саратовского нефтеперерабатывающего завода произошло замыкание электропроводки. Сотрудники организации, прибывшие в этот цех, обнаружили за ограждением опасной рабочей зоны тело 53-летнего электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Врачи скорой медицинской помощи констатировали его смерть. На теле погибшего имеются повреждения, характерные для удара током. Точную причину смерти мужчины установит экспертиза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в ноябре 2021 года на железнодорожной станции Летяжевка в селе Семеновка Аркадакского района Саратовской области брат с сестрой забрались на вагон товарного поезда, стоявший на железнодорожных путях. На вагоне дети коснулись проводов высокого напряжения, проходивших над путями. В результате 11-летняя девочка погибла, а ее 13-летний брат был госпитализирован.

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