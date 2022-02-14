Москва, 14 февраля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Вопрос быстрой адаптации системы торговли выбросами в России, на самом деле, весьма дискуссионный, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Александр Ковалев.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленая энергетика

«Система трансграничного углеродного регулирования может частично заработать уже в 2024 году, а у нас в стране по-прежнему отсутствует структурированное законодательство в этой области.

Причем это касается не просто нормативов выбросов CO2 и штрафных санкций за их несоблюдение, но и стандартизированной «углеродной» отчетности, использования зеленых сертификатов, технических требований и стандартов эксплуатации установок «улавливания» CO2 и т. д.

То есть, с одной стороны, кажется, что пилотный проект по торговле квотами на выбросы в Сахалине пора активно переносить и на другие регионы Росси. Но, с другой стороны, страна рискует столкнуться с инфляционной спиралью, если предпринимать активные шаги слишком резко.

Подобные системы развивались в странах ЕС в течение нескольких десятилетий, и, как показывает практика, даже это не является гарантией плавного перехода.

Одними из крупнейших эмитентов у нас в стране являются генераторы э/э, которые будут закладывать расходы по декарбонизации в тариф.

Плата за выбросы и подскочившие тарифы чуть позже найдут отражение в цене продукции других эмитентов, в первую очередь металлургов и нефтяников.

Да, население может и не увидеть этого эффекта сразу за счет регулируемых тарифов, однако, и их действие может быть ограничено в силу серьезных дисбалансов в процессе ценообразования на отечественном энергорынке.

В любом случае, платить за энергопереход приходится всем, а за ускоренную декарбонизацию платить придется в несколько раз больше», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, введение платы за углеродные выбросы является единственным способом нейтрализовать негативные эффекты от планируемого в ЕС «углеродного налога», заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

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