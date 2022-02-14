Пекин, , 15:06 — REGNUM Мужская сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина пробилась в финал командных соревнований на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 14 февраля сообщает ИА REGNUM.

Прыжки на лыжах с трамплина Geir A Granviken

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В составе российской команды выступают Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров и Евгений Климов. Финальный раунд пройдёт 14 февраля.

Напомним, 7 февраля сборная России завоевала серебро в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина. За команду выступали Садреев, Климов, Ирма Махиня и Ирина Аввакумова.

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