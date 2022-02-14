Москва, , 15:05 — REGNUM Российские пользователи запустили хештег #weddingsforrussia («Свадьбы для России») после отмены выхода нового дополнения к популярной игре The Sims 4 в РФ. Хештег попал в тренды соцсети Twitter 14 февраля.

Игра The Sims 4 Electronic Arts

Сообщество игроков The Sims 4 из России критикует компанию Electronic Arts (EA), выпускающую симулятор жизни The Sims. Пользователи опубликовали почти 19 тыс. постов с хештегом #weddingsforrussia. Некоторые комментаторы считают, что ситуация с отменой нового дополнения создаст ситуацию, при которой и другие компании откажутся от реализации своих продуктов в РФ.

«Объективных причин для блокировки данного пака на территории России нет, если он не подпадает под статью «пропаганда ЛГБТ среди несовершеннолетних». А он не подпадает. Так что ЕА просто устроили грязь и скандал на пустом месте», — опубликовало в своём аккаунте сообщество Sims4Life.

«Это краткое напоминание о том, что, хотя мы, к сожалению, довольно консервативная страна, самоцензура из соображений осторожности создаст прецедент для других компаний, которые тоже заберут свой продукт», — пишет erichi.

Многие пользователи также возмутились отсутствием комментариев от компании-разработчика EA в ответ на их критику.

«Они обязаны реагировать чем-то другим, кроме игнорирования. Мы ждем», — предупреждает VickyIvo.

«Мы все сказали, и теперь нам нужны ваши ответы. Проявите уважение хотя бы сейчас, когда вы точно потеряли фан-базу из России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Нас много и мы больше не намерены вас поддерживать», — обратилась к представителям компании пользователь с ником «элечка».

ИА REGNUM напоминает, что Electronic Arts отказалась выпускать дополнение «Свадебные истории» для The Sims 4 на территории России. Компания сообщила об этом 9 февраля 2022 года в открытом письме — при этом она не извинилась перед игроками.

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