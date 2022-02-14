Душанбе, 14 февраля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В Таджикистане число новых случаев заболевания ВИЧ на 93 меньше по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщила журналистам начальник информационного отдела Комитета по делам женщин и семьи Таджикистана Сабохат Рустам.

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«В общем сложности в республике зарегистрировано 922 ВИЧ-инфицированных гражданина, среди которых 344 — женщины», — сообщила Рустам.

По ее словам, количество зарегистрированных в 2021 году наркозависимых женщин составило 107 человек, «что на три случая меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (110)».

«Наркозависимые женщины в Таджикистане это в основном молодые девушки», — отметила Рустам.

Она также сообщила, что в целом по республике за год было зарегистрировано 4 тысячи 749 наркозависимых.