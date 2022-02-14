София, , 15:03 — REGNUM С одного из крупнейших региональных винных складов в городе Хасково (Южная Болгария) неизвестные лица похитили в общей сложности 319 тысяч литров вина. Об этом 14 февраля сообщает БТВ.

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Факты хищения был зафиксирован в ходе масштабной проверки, проведенной налоговыми и таможенными экспертами Хасковской области.

По предварительным данным, из емкостей для хранения алкогольного продукта злоумышленники слили 90 тыс. л. красного вина и 228 тыс. белого вина. При этом воры демонтировали камеры внешнего и внутреннего наблюдения на всех складских помещениях.

Ведется расследование. По иронии судьбы 14 февраля в Болгарии отмечается день святого Трифона — традиционный праздник виноделия.