Самара, 14 февраля, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Директор муниципального предприятия Самары «Благоустройство» может покинуть свой пост. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега

Сообщается, что кадровое решение может быть принято по итогам проверок организации работ по уборке Самары от снега.

«За два дня объездов мы посмотрели практически все районы. Работы ведутся, но замечаний остается очень много. Многое было оговорено, проблемы озвучены, но организации работ нет. Ситуация на ключевых улицах для двух районов — Аэродромной и Гагарина существенно не изменилась, несмотря на наши замечания. Там ходит общественный транспорт, много соцобъектов. Поэтому выводы сделаны, кадровые решения приняты», — приводит пресс-служба слова главы Самары Елены Лапушкиной, которая также подчеркнула, что борьба с последствиями снегопадов в городе продолжается без перерыва.

Сообщается, что за минувшие 24 часа в уборке территории Самары было задействовано 554 единицы техники и 2876 дворников, вывезено порядка 6,5 тысяч тонн снега.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре эвакуируют брошенные на обочинах и мешающие уборке снега машины.