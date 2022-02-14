Минск, , 15:01 — REGNUM Принимая 14 февраля в Минске украинского общественника Александра Мороза, Александр Лукашенко заявил, что в предыдущие годы приложил много усилий, чтобы организовать диалог между украинским и российским руководством и урегулировать конфликт на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Лукашенко рассказал гостю об успехах переговоров по урегулированию донбасского конфликта с Петром Порошенко и Владимиром Путиным, отметив: «И мы о многом договорились. И Порошенко согласился. Но потом команда «Нет!» последовала из-за океана, и он отошел от этих дел. Уже в Донбассе не было бы войны. Путин пообещал деньги — восстановить Донбасс. Люди бы спокойно жили. Нет. Это что за политика?».

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«Александр Григорьевич, вы прекрасно понимаете, что это политика не Украины. Это исполнение чужой политики», — сказал Мороз.

«Об этом и речь», — констатировал Лукашенко.