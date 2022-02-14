Москва, 14 февраля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Если «суперштамм» SARS-CoV-2, который прогнозирует вирусолог Волчков, всё же появится, то это может стать причиной сильнейшей распродажи на рынках рисковых активов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Денис Гончаров

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Перегретость» на мировых бенчмарков, несмотря на коррекции, ещё прослеживается.

Рекордный рост инфляции во всем мире, а также полный разворот монетарной политики ФРС США делают ситуацию крайне опасной. Мировые экономики стран могут очень серьезно пострадать.

Российский рубль не исключение, в случае возникновения нового, более опасного штамма коронавируса, особенно если это случиться на территории Китая, урон для России будет существенным.

Ведь страна является ключевым потребителем российской нефти и в случае ввода ограничений экспорт черного золота резко снизится, как это уже было во время начала пандемии.

Это, безусловно, окажет дополнительное давление на национальную валюту», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах мира, где имеется нулевая толерантность к коронавирусу, может появиться «суперштамм» SARS-CoV-2, заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

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