Москва, 14 февраля 2022, 14:59 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России не исключают провокаций в отношении Донбасса со стороны «автономных акторов». Об этом 14 февраля заявил директор департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ Юрий Горлач.
По его словам, вокруг ситуации на Украине много спекуляций и нагнетания напряжённости со стороны западных стран.
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Как сообщало ИА REGNUM, российских граждан — мужчин призывного возраста не пустят на Украину по меньшей мере до окончания военных манёвров Вооружённых сил (ВС) РФ вблизи границы.
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