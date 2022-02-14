Пекин, 14 февраля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Шорт-трекистки из Южной Кореи завоевали серебро в эстафете на 3000 м на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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В финале кореянки преодолели дистанцию за 4 мин. 3,627 сек.

Победителем забега стала команда из Нидердандов (4 мин. 3,4 сек), третье место заняли китаянки (4 мин. 3,863 сек.).

Известно, что эстафетная команда принесла сборной Южной Кореи пятую медаль.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил спортсмена Чха Мин Гю с завоеванием серебряной медали в мужском конькобежном забеге на 500 м.

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