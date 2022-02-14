Ташкент, 14 февраля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Электроэнергетические компании Таджикистана и Узбекистана подписали соглашение о поставках таджикской электроэнергии в соседнюю республику в наступающем весенне-летнем периоде. Об этом 14 февраля сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на главу «Барки точик» Махмадумара Асозода.

Prezident.uz Узбекистан и Таджикистан

По словам Асозода, согласно документу, Узбекистан в летний период получит 1,4 млрд кВт-ч электроэнергии по 2 цента за каждый кВтч.

При этом, глава «Барки Тоджик» отметил, что в настоящее время Таджикистан не поставляет электроэнергию в Узбекистан.

Асозода также сообщил, что низкий тариф, по которому будет осуществляться экспорт в Узбекистан, привязан к низкой стоимости природного газа, который, в свою очередь, Узбекистан поставляет для ТЭЦ «Душанбе-2».