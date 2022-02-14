Дубай, ОАЭ, 14 февраля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила представительнице Польши Иге Свёнтек в матче первого круга турнира в Дубае (ОАЭ). Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счётом 1:6, 2:6.

Kate Bum Дарья Касаткина

Касаткина один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, ни одной ошибки на подаче и 5 из 10 брейков.

Во втором круге Свёнтек сыграет с победительницей матча между американкой Софией Кенин и представительницей Латвии ЕленойОстапенко.