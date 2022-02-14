Джакарта, 14 февраля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Правительство Индонезии планирует отменить обязательный карантин для иностранных путешественников с 1 апреля 2022 года, сообщает Kompas.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан пояснил, что политика будет реализована, если ситуация с пандемией начнет улучшаться, а показатели охвата вакцинацией также увеличатся.

По его словам, период карантина сократят до трех дней с 1 марта 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 36 501 случай заражения коронавирусом.