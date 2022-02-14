Москва, , 14:48 — REGNUM Второй проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Виктор Водолацкий и Артем Туров, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Депутаты Государственной думы считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти. Такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств», — говорится в документе.

Госдума обращается к Путину с просьбой «рассмотреть вопрос о признании Российской Федерацией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств, а также вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в целях создания правовой основы межгосударственных отношений, обеспечивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности».

Предложенный второй вариант обращения стал альтернативным к внесенному варианту депутатов от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым от 19 января.

Совет Думы обсудит документы 14 февраля, как ожидается, 15 февраля оба варианта могут быть предложены для обсуждения на пленарном заседании.

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