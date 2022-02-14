Кишинёв, 14 февраля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В Молдавии внимательно следят за тем, как развивается ситуация вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении молдавского президента Майи Санду, обнародованном 14 февраля пресс-службой главы республики.

President.gov.ua Президент Молдавии Майя Санду

Она заявила об обеспокоенности тем, настолько напряжённой стала обстановка. Санду отметила, что для Кишинёва важно сохранение мира в регионе.

«Вместе с правительством и парламентом мы рассматриваем сценарии развития кризиса и оцениваем связанные с ними риски. Приоритетом нашего государства является жизнь и безопасность нашего народа», — сказала глава республики в видеообращении.

Санду также призвала сограждан не поддаваться панике, а также не позволять разжигать ненависть. Она выразила надежду, что ситуацию получится урегулировать.

«Независимо от языка, на котором мы говорим, наших политических предпочтений, мы все являемся гражданами Республики Молдова», — заявила Санду.

Напомним, западные СМИ и политики обвиняют Россию в намерении «вторгнуться» на территорию Украины. Президент США Джо Байден заявил, что это якобы произойдёт 16 февраля. Москва отрицает данные обвинения.