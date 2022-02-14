Москва, 14 февраля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. На сегодняшний день чаша весов склоняется в сторону экологии, однако споры на тему углеродного налога не утихают. Инициаторы введения налога подталкивают российский бизнес к переходу на экологически чистую энергию, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Зеленая энергетика в ЕС

«Налог на выбросы углерода — пока единственный способ, чтобы потребители углеродного топлива платили за ущерб климату, вызванному выбросом углекислого газа в атмосферу.

Теоретически налог должен уменьшить загрязнение окружающей среды, а по факту, если и будет сокращение выбросов, то из-за закрытия компаний от возросшей налоговой нагрузки.

Российский союз промышленников и предпринимателей выступают против углеродного регулирования. По их мнению, оно окажет негативное влияние на развитие российской экономики.

В любом случае нужно искать решение, чтобы остановить вредные изменения климата. Если вводить углеродный налог, то нужно снизить другой, чтобы не топить бизнес ради пополнения бюджета», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс предложил ввести в стране плату за углеродные выбросы, чтобы нейтрализовать негативные последствия от «углеродного налога», который намерен ввести ЕС.

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