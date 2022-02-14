Ташкент, , 14:44 — REGNUM Соглашение между Узбекистаном и Испанией о сотрудничестве в борьбе с преступностью вступило в силу. Об этом сообщает 14 февраля Кун.уз.

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«По информации Договорно-правового управления МИД Узбекистана, документ нацелен на регламентацию взаимодействия в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, торговлей людьми, незаконной миграцией, незаконным оборотом наркотиков и оружия, преступлениями в сфере экономики и информационных технологий, коррупцией и другими видами преступлений», — сообщает издание.

Напомним, соглашение между Узбекистаном и Испанией было подписано 5 ноября 2013 года в городе Мадриде.