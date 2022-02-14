Москва, , 14:42 — REGNUM Внешней политике России нужен краткий и ёмкий концептуальный документ, который бы не менялся в зависимости от конъюнктуры, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 14 февраля, комментируя высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

МИД Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Песков заявил, что новая внешнеполитическая концепция России будет дорабатываться «с учетом того, что происходит (в мире — прим. ИА REGNUM) сейчас».

« Сказанное пресс-секретарём президента является хорошей иллюстрацией характера современной внешней политики России: эта политика сводится преимущественно к реакции на происходящие в мире события. Ситуация меняется, концепция под них адаптируется. Такой подход имеет право на существование и даже неизбежен в условиях, когда внешнеполитические действия не базируются на прочной идейной, культурно-исторической основе.

Надо сказать, что содержание тех вариантов внешнеполитической концепции России, которые появлялись за два последних десятилетия, становится всё более самостоятельным, всё более укоренённым в отечественной внешнеполитической традиции, прежде всего — в традиции внешней политики СССР, как она проводилась до 1980-х годов, до прихода Андропова и Горбачёва.