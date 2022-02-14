14 февраля 2022 | Время чтения 12 мин

Станислав Стремидловский, , 15:50 — REGNUM



Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

Мысли папы Римского Франциска — об Украине, передает Vatican News (Ватикан). На общей аудиенции 9 февраля понтифик поблагодарил всех, кто 26 января присоединился к молебну об Украине. «Давайте же и дальше молить Бога мира, дабы напряженность и военные угрозы были преодолены серьезным диалогом и чтобы этому способствовали также встречи «нормандского формата». Не будем забывать: война — это безумие!» — сказал Франциск. Во время воскресной молитвы «Ангел Господень» в воскресенье, 13 февраля, обращаясь к верным, собравшимся на площади Святого Петра, папа Франциск сказал: «Новости, которые приходят с Украины, вызывают большую тревогу. Вверяю заступничеству Пресвятой Девы Марии и совести политических лидеров всякое усилие по достижению мира. Помолимся в безмолвии».

Текущие события прокомментировал апостольский нунций на Украине архиепископ Висвальдас Кулбокас, сообщает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). «Я повторяю всем, что тот, кто накликает войну или кто не берет на себя обязательства защищать мир, не имеет права называть себя христианином», — заявил нунций. «Люди очень обеспокоены и напряжены, — отметил Кулбокас. — Очевидно, что политикам часто не удается найти подходящие инструменты для преодоления конфликтов, потому что существует определенное противостояние между интересами сторон. Моя мечта — видеть не только в Европе, но и везде больше людей, посвящающих себя политике с искренностью и преданностью, признавая, что это достойное призвание, служение всем».

Церковные лидеры беспокоятся за Украину, информирует Katholisch.de (Бонн, Германия). Председатель Совета Евангелической церкви Германии (EKD) Аннет Куршус выступила против поставок немецкого оружия на Украину. Оружие предназначено для применения насилия, сказала она в интервью газете Augsburger Allgemeine, оно увеличивает опасность войны. В Берлине представители Церквей молились за мир на экуменической службе. Епископ Евангелической церкви Берлин — Бранденбург — Силезская Верхняя Лужица Кристиан Штеблайн напомнил, что война на востоке Украины за последние годы уже унесла жизни более 14 000 человек. «Мы обращаемся к агрессорам: прекратите угрожать Украине, прекратите пугать украинцев и европейцев», — сказал он. Директор Мальтийской службы помощи на Украине Павел Титко рассказывает: «Спрос на психологическую помощь и на курсы первой помощи намного превышает наши возможности». Люди живут в условиях конфликта с 2014 года, но за последние два месяца ситуация значительно ухудшилась. Это усугубляется быстро ухудшающейся экономической ситуацией и пандемией коронавируса.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Пресс-секретарь Православной церкви Украины архиепископ Евстратий возмущен тем, что Украинская православная церковь Московского патриархата, похоже, демонстративно не замечает, что над Украиной нависла «реальная угроза российского военного вторжения», пишет Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Иерархи УПЦ МП даже не нашли времени и возможности помолиться за украинскую армию, гневается Евстратий. Он отмечает, что «взывать к разуму и совести Московского патриархата на Украине, наверное, бесполезно», но простые прихожане, монахи и монахини должны понять, что «их используют в интересах «русского мира». И что «Путин готов вторгнуться на Украину именно потому, что рассчитывает на то, что раз здесь есть сторонники Русской православной церкви, значит, они охотно примут его здесь как «освободителя».

Величайшая катастрофа строительства нашего народа состоит в том, что каждый строит свою Украину. Как рассказывает Информационный ресурс УГКЦ (Киев, Украина), об этом заявил глава Украинской греко-православной церкви архиепископ Святослав Шевчук. По его мнению, нашим людям часто не хватает единства. «Каждый хочет строить только ту Украину, — говорит он, — которую сам себе вообразил, и навязывает свое мнение, внимание всем другим». Именно этот современный крайний индивидуализм, когда мое мнение важнее представления сообщества, показывает свое лицо и в Церкви, и в украинском народе, замечает Шевчук. «Об этом писал еще праведный митрополит Андрей Шептицкий, потому что величайшая катастрофа строительства нашего народа состоит в том, что каждый строит только ту Украину, которую сам себе представляет», — сказал глава УГКЦ.

La Croix (Париж, Франция) анализирует посреднические усилия президента Франции Эммануэля Макрона. В Елисейском дворце считают, что Киев должен двигаться в направлении предоставления особого статуса «сепаратистским территориям» и изменения конституции. «Слишком сильное давление на Украину может ослабить Владимира Зеленского и помешать ему выполнить эти обязательства», — говорит эксперт Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Мари Дюмулен. В Киеве считают, что реализация Минских соглашений рискует легализировать «убежище для сепаратистов, контролируемых Москвой», в то время как Украине предлагаются ограниченные гарантии безопасности. Еще одним потенциальным источником трений является вопрос о статусе Украины и ее отношениях с НАТО. Макрон сохраняет определенную двусмысленность в отношении отказа Североатлантического альянса поставить под сомнение свою политику «открытых дверей» для государств, желающих вступить в него. Французский президент подчеркивает «необходимость не ограничивать права некоторых европейцев», ссылаясь на Финляндию и Швецию, две страны, которым оставляют открытой возможность присоединения. Украина относится к другой категории.

Саммит НАТО Nato.int

Catholic News Agency (Инглвуд, США) размышляет над тем, просматривается ли на горизонте восстановление дипломатических отношений между Святым престолом и Китаем. Источник в Ватикане утверждает, что в настоящее время Пекин не заинтересован ни в установлении дипломатических отношений со Святым престолом, ни в разрыве диалога Ватикана с Тайванем. Это объясняется тем, что, как поясняет источник, «несмотря жесткую публичную риторику Китая в адрес Тайваня, между сторонами ведутся интенсивные экономические связи». Около миллиона тайваньцев ездят в материковый Китай на работу, а затем возвращаются обратно на остров. Если Святой престол разорвет отношения с Тайванем, Китай будет вынужден «дать пояснения» своим угрозам в адрес Тайваня, что также поставит под угрозу его «коммерческое партнерство» с островом. Кроме того, приоритетом в переговорах Святого престола и Пекина является пересмотр временного соглашения о назначении епископов, впервые согласованного в 2018 году, а затем продленного еще на два года в 2020 году на экспериментальной основе. Вместе с тем в Ватикане есть фракция, которая поддерживает установление дипломатических отношений с Китаем, даже если это будет означать уход с Тайваня.

Каир и Пекин становятся все ближе, сообщает Terrasanta.net (Милан, Италия). Египет не отправил ни одного спортсмена на Олимпийские игры в Пекин. Однако по случаю их открытия египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси прилетел в китайскую столицу. Аналитики говорят, что стратегическое партнерство Пекина и Каира сегодня является моделью сотрудничества, на которую ориентируются несколько арабских, африканских и развивающихся стран. Встреча на высшем уровне Сиси и председателя КНР Си Цзиньпиня еще раз подчеркнула доминирующую роль Китая в Африке и на Ближнем Востоке, где Пекин не гнушается представлять себя в качестве альтернативы США и России. Египет со своей стороны не жалеет усилий, чтобы побудить китайских бизнесменов инвестировать в страну. На столе лежат проекты развития секторов промышленных технологий, информационных технологий и автомобильного сектора. Кроме того, существует стратегическая область логистики и международных перевозок: развитие зоны Суэцкого канала имеет фундаментальное значение как для египетской экономики, так и для китайского экспорта, который через Суэц будет иметь легкий доступ к остальной Африке и Ближнему Востоку. Северная Африка представляет собой важнейший узел в направлении Европы: значительное китайское присутствие в этом контексте способно уравновесить американскую сферу влияния в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Цель Пекина — импортировать из Африки товаров на 300 миллиардов долларов в течение следующих трех лет. В этой стратегии Египет, его порты и логистическая сеть рассматриваются как незаменимый краеугольный камень.

Русская Африка, Церкви и пушки в публикации AsiaNews (Рим, Италия). Переходы священников Александрийского патриархата на сторону Московского патриархата не прекращаются. 10 февраля еще 15 иереев ушли к московскому экзарху Африки митрополиту Леониду. Он служил в российской армии и был иподиаконом и помощником патриарха, его двойная военная и церковная служба является важным ключом к его карьере. Новый экзарх способствовал интеграции православных священников в российские Вооруженные силы, а также выполнял дипломатические функции. Теперь Африка, где российские интересы носят как духовный, так и материальный интерес. Российская военная и экономическая помощь Африке варьируется от страны к стране. Стоит упомянуть один факт: африканские страны составляют 25% от всех членов Генеральной Ассамблеи ООН, и их голоса традиционно пророссийские. Более того, ни одна африканская страна не ввела санкции против России, а в религиозных вопросах африканцы предпочитают Московский патриархат Константинопольскому, тем самым утверждая российское превосходство и в Африке.

Дети Африки (сс) Feed My Starving Children

Конфликт вокруг христианского наследия Нагорного Карабаха достигает пика, сообщает KATHPRESS (Вена, Австрия). Недавние заявления Азербайджана о намерении убрать «армянские подделки» из карабахских церквей вызвали бурю негодования в Армении, а также настоятельные призывы к Западу наконец-то заняться и этим вопросом. Австрийский эксперт Ясмин Дум-Трагут, которая сейчас является официальным консультантом Эчмиадзина, более года назад в интервью KATHPRESS предупредила, что Азербайджан уже начал переписывать материалы о христианстве в Карабахе, делая из «армян-христиан» каких-то «кавказских албанцев». В азербайджанских школьных учебниках информация о христианах в Карабахе неверна или вообще отсутствует. Комиссия США по международной религиозной свободе выразила «глубокую озабоченность» в связи с последними планами Баку. Она призвала азербайджанское правительство сохранять и защищать религиозные и культурные объекты. Министерство культуры Азербайджана ответило заявлением на сообщения «предвзятых зарубежных СМИ» и подчеркнуло, что Баку всегда «с уважением относился к своему историческому и культурному наследию, независимо от его религиозного и этнического происхождения». Министерство подтвердило создание рабочей группы для изучения, документирования и представления международному сообществу любых фальсификаций христианского наследия в Нагорном Карабахе. Однако разговоров о ликвидации «армянских подделок» больше не было.

Для сиро-католического патриарха Игнатия Иосифа III Юнана исход христиан с Ближнего Востока продолжает оставаться серьезной проблемой, пишет National Catholic Register (Айрондэйл, США). Патриарх рассказал изданию, как в декабре прошлого года посетил свою родную провинцию Хасеке, расположенную на северо-востоке Сирии и граничащую с Турцией и Ираком. Провинция развивалась усилиями беженцев-христиан, которые 100 лет назад бежали из Турции. Сегодня они превратились в незначительное меньшинство: во-первых, из-за притеснений со стороны фанатиков с начала гражданской войны в Сирии почти 12 лет назад; во-вторых, в 2014—2015 годов во время вторжения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В городах Эль-Камышлы и Эль-Хасака ситуация трагическая, они разделены на зоны безопасности. Например, на главной улице в Эль-Хасаке одна сторона контролируется регулярной сирийской полицией, другая — курдскими ополченцами. Люди пытаются бежать либо в Курдистан, либо в Ирак, либо в Турцию. Те, кто едет в Турцию, в основном мусульмане. Христиане пытаются попасть в Курдистан. Другие части Сирии — Дамаск, Алеппо, Хомс — находятся в относительной безопасности под контролем правительства. «Мы не можем игнорировать тот факт, что произошел большой исход христиан из Сирии из-за жестокой войны и из-за санкций, так называемого американского «Акта Цезаря», из-за геополитических интересов могущественных государств, — сказал Игнатий Иосиф III. — Это очень печально. Страдают люди. Санкции сделали жизнь сирийцев несчастной. Существует ужасающая нехватка продовольствия, медикаментов, электричества и топлива. Я, как и другие патриархи, очень разочарован тем, как западные страны справлялись с ситуацией в течение последних 12 лет. И я повторяю, где бы я ни был, что мы, христиане на Ближнем Востоке, были не только брошены Западом, но и преданы».

Флаг Курдистана Kurdishstruggle

Католические епархии в России отмечают свой 20-летний юбилей, рассказывает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). К 2002 году папа Иоанн Павел II и Святой престол сочли нормализацию положения Католической церкви в России необратимой и свершившейся. 11 февраля 2002 года Святой престол учредил на территории Российской Федерации вместо прежних апостольских администратур полноценные епархии. Поскольку епископское управление в Церкви — нормальное условие ее существования и деятельности, а в России прекратилось преследование христиан и положение все более стабилизировалось, в границах учрежденных в 1991 году администратур были установлены следующие епархии: архиепархия Божией Матери в Москве, епархия Святого Климента в Саратове, епархия Преображения Господня в Новосибирске, епархия Святого Иосифа в Иркутске. Таким образом, было восстановлено нормальное, то есть епископское управление, действовавшее в России вплоть до 1926 года.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».