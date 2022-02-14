Пенза, 14 февраля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Более 1 млн рублей перевела мошенникам жительница города Пензы. Потерпевшую по телефону убедили в необходимости «обезопасить» накопления и перевести все деньги на другой счет, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Https://pixabay.com Деньги

Со слов заявительницы, ей на телефон позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Неизвестные пытаются завладеть персональными данными женщины и оформить на ее имя кредит, поведал звонивший. Спасти свои сбережения можно лишь перечислением денег на «безопасный счет». Женщина поверила незнакомцу и сняла все средства со счетов. Затем она через банковский терминал перевела на указанные реквизиты 130 тыс. рублей. На следующий день горожанка оформила кредит на свое имя в размере около 900 тыс. рублей и перевела всю сумму на представленный мошенником счет.

За два дня женщина перевела злоумышленникам более 1 млн рублей. Когда ей в очередной раз позвонили и стали требовать дополнительных переводов, женщина осознала, что попала под влияние мошенников. С заявлением пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM ранее сообщало, житель Пензы лишился более 800 тыс. рублей, перечисляя деньги в течение полугода в финансовые компании, обещающие быструю прибыль. При этом пострадавший о подобных случаях мошенничества знал.

Читайте также: «Инвестиции под высокий процент» обернулись для жителя Пензы крахом