Санкт-Петербург, 14 февраля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за прошедшую неделю вывезли почти 242 тыс. кубометров снега. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

ИА REGNUM Уборка снега в Петербурге

В городе в прошедшие дни прошли очередные циклоны, которые принесли еще девять сантиметров осадков. Это вновь внесло коррективы в работу городских служб по очистке города, была усилена работа дорожной техники. На снегоплавильные пункты отправились 12 тыс. самосвалов, гружённых снежными массами.

Стоит отметить, что для ускорения уборки снега в городе к ранее задействованными семи пунктам временного складирования осадков добавились еще два, в Кронштадте и Петергофе. Такие площадки используются в городе из-за невозможности снегоплавильных пунктов охватить весь объём работы.

На прошлой неделе также была преодолена отметка в 3 млн кубометров вывезенного снега с начала зимнего сезона. Такой показатель вывел зиму 2021−2022 года на третью позицию за последние десять лет.

На сегодняшний день Петербург убирают от снега 918 единиц дорожной техники и 1223 дворника. В садово-парковых зонах убирают территории 204 машины и 847 садовников.