Москва, , 14:35 — REGNUM В настоящее время ситуация в Мали накаляется и местные власти остаются в стране с террористами один на один. Об этом 14 февраля рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время круглого стола в Совете Федерации «Международное сотрудничество в борьбе с глобальными вызовами и угрозами, включая кризис системы контроля над вооружениями».

Мали Marco Bellucci

«Сейчас ситуация еще накаляется в том числе в Мали. Французы операцию «Бархан» заканчивают, с трех баз эвакуируют своих военнослужащих. Европейская операция «Такуба» тоже не имеет никаких перспектив, она разваливается», — приводит его слова РИА Новости.

Также замглавы МИД РФ отметил, что в результате этого власти указанной африканской страны остаются с группировками террористов один на один.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля государственный секретарь министерства иностранных дел ФРГ Катя Кеул заявила, что Германия ожидает от военного руководства Мали «приемлемых предложений» и «плана по возвращению к демократии» для продления миссии бундесвера в этой стране.