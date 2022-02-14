Москва, 14 февраля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Ключевые программные документы, регламентирующие национальную и международную стратегию Россию и любого другого государства, требует постоянного обновления и актуализации заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Новиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«И исходя из того, что ситуация с 2016 года существенно изменилась: возросло внешнеполитическое, экономическое и информационное давление на Россию, ее ключевых лиц и дипломатов.

Всё это требует новых подходов к стратегии внешней политики, касающихся взаимодействия с ключевыми союзниками, партнерами и конкурентами.

В этой связи, новая концепция даст нашему дипломатическому корпусу и экспертному сообществу представления о приоритетах, ценностях и подходах по сотрудничеству.

Возможно, что основу концепции составят направления взаимодействия со странами, которые заинтересованы в любом сотрудничестве с Россией как в экономической, оборонной, так и политической области.

Те же американцы обновляют свои доктрины каждые четыре года, а в отношении «Стратегии по безопасности США» вообще говорится о том, что ее надо менять каждые 2−3 года.

Не говоря уже о других доктринах внешней политики, например, по сдерживанию и политики взаимодействия с Китаем», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в российские внешнеполитические документы вносятся коррективы, соответствующие текущей повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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