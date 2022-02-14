София, 14 февраля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В новом году средняя заработная плата в Болгарии увеличилась по сравнению с тем же периодом 2021-го на 12,3%. Об этом 14 февраля со ссылкой на информацию болгарского Национального статистического института (НСИ) сообщает БТВ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По данным социологов, наибольший рост зарплат зафиксирован в медицине, сфере образования, а также в горнодобывающей промышленности.

Согласно официальной информации, ежемесячное жалование среднестатистического трудоустроенного жителя Болгарии на данный момент составляет 1612 левов ($932).

Как отметили в НСИ, наибольшую в среднем сегменте зарплату получают журналисты, писатели и переводчики — 4028 левов ($2330), за ними следуют сотрудники сферы финансов и страхования с 2602 левами ($1505), а также ученые (2288 левов, или $1323). Самая низкая заработная плата зафиксирована в гостиничном бизнесе — 991 лев ($572).