Сеул, 14 февраля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи планирует эвакуировать своих граждан с Украины в течение нескольких дней в связи с растущими опасениями по поводу «российского вторжения». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По состоянию на 14 февраля на Украине находится 281 гражданин Южной Кореи, включая дипломатический персонал. Порядка 100 из них планируют покинуть страну 15 февраля.

«Правительство призывает граждан страны как можно скорее покинуть Украину доступными рейсами или наземными маршрутами, поскольку 13 февраля уровень опасности при посещении Украины был повышен до «черного», — говорится в сообщении министерства.

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В МИД Южной Кореи подчеркнули, что после того, как США сообщили о том, что «вторжение» России на Украину может произойти в любой день, страну покинули около 60 человек.

Сообщается, что посольство Южной Кореи планирует использовать маршрутные автобусы между Киевом и Львовом до 18 февраля, чтобы поддержать отъезд граждан.