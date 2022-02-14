Таллин, 14 февраля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В понедельник, 14 февраля, в Таллине состоится очередная акция в поддержку известного эстонского правозащитника Сергея Середенко, с марта 2021 года находящегося под арестом в тюрьме.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Середенко

Как сообщил эстонский портал sputnik-meedia.ee со ссылкой на организаторов мероприятия, пикет пройдет на площади Свободы в 17:00 по местному времени (18:00 по Москве). Организатор мероприятия, член правления объединения «Российские соотечественники Европы» Сергей Чаулин всерьез опасается за здоровье Середенко, содержащегося в одиночной камере Таллинской тюрьмы практически без возможности общаться с внешним миром даже путем звонков и писем.

Чаулин считает особенно циничным недавнее проведение в Таллине международной «Конференции по свободе медиа» в то время, когда в самой стране томится без суда известный публицист и критик государственных порядков и местных властей.

Возмущение Чаулина вызвало и поведение на конференции лауреата Нобелевской премии мира, главного редактора российской «Новой газеты» ДмитрияМуратова, позиционирующего себя в качестве принципиального оппозиционера: «Чего же он «принципиально» не поинтересовался у президента Эстонии или с трибуны конференции судьбой своего коллеги, арестованного просто за публикацию статей и книг?».

Эстонский юрист Сергей Середенко был задержан спецслужбами страны 3 марта 2021 года и с тех пор находится под арестом. Спецслужбы обвинили его в деятельности в интересах России.

В Эстонии и за ее пределами он известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране.

Последние годы он из-за «черной метки» со стороны властей Эстонии был вынужден работать дворником, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.

МИД России и международные правозащитные организации выражают свою обеспокоенность произошедшим. Общественность Эстонии регулярно проводит пикеты в его защиту.