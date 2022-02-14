Черкесск, 14 февраля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии продолжается роспись главного собора республики — Никольского. В наступившем году будут расписаны купол и его центральная часть, сообщил протоиерей Никольского собора Сергей Кузнецов. По его словам, на куполе появятся картины, иллюстрирующие Новый Завет и события жития Николая Угодника.

Василий Иванов ИА REGNUM В храме

«Роспись храма продолжается и в этом году. С художниками и иконописцами общаемся уже десять лет. Их первая работа — роспись детской комнаты в храме. Теперь во время богослужения дети могут находиться в этой комнате. Когда возникла необходимость, мы решили обратиться к тем же художникам», — цитирует Кузнецова РИА «Карачаево-Черкесия».

По словам художника Михаила Совастюка, в центре композиции будет изображен большой облик Христа, на который как бы струится свет, благодаря большим размерам купола и хорошей освещенности.

Напомним, собор святителя Николая Чудотворца в городе Черкесске построен вместо разрушенного в 30-е годы XX века Николаевского собора станицы Баталпашинской.