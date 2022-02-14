Уфа, 14 февраля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Миграционный прирост населения впервые за восемь лет зафиксировали в Башкирии. Об этом 14 февраля сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Мигрант

По ее словам, с 2014 года в Башкирии количество уехавших на заработки превышало количество прибывших в республику. Но с июня прошлого года зарегистрировали прирост на 330 человек.

«Максимальный отток населения из республики был в 2018 году. Тогда уехало 8 858 человек. Но уже по итогам 11 месяцев 2021 года миграционный прирост составил 7 963 человека. Башкортостан в 2021 году установил три рекорда. Впервые за восемь лет зафиксировали миграционный прирост населения. Впервые с 2000 года — положительное сальдо миграции из других регионов России, которое составило 265 человек. Также впервые за пять лет — положительное сальдо образовательной миграции с ростом 2 740 человек», — сообщила Иванова.

По ее словам, растет и количество вернувшихся соотечественников из-за рубежа. Так, из стран СНГ в Башкирию прибыли 6 120 человек, из государств дальнего зарубежья — 1 578 человек (наибольший прирост мигрантов дают Вьетнам, Египет и Индия).

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил министерству семьи, труда и социальной защиты населения проработать перспективы дальнейшего наращивания трудовой миграции в регион.

«Положительная тенденция на региональном рынке труда — важный индикатор состояния нашей экономики. Очень порадовало растущее число студентов, приезжающих в вузы республики. Это — прямой результат работы нашей управленческой команды за последние три года по увеличению количества бюджетных мест в вузах республики. Также на перспективу будут работать наши проекты Евразийского НОЦ и гранты конкурса «Приоритет 2030». Миграции в нашу пользу должно быть больше», — сообщил Хабиров, отметив, что в республике строятся заводы, создаются новые технопарки, а сотрудников не хватает.

Он также заявил, что на предстоящем совещании с участием руководителей профессиональных колледжей планируется обсудить вопросы обеспечения трудовыми ресурсами предприятия и организации региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе осудили двух мужчин за организацию незаконной миграции.