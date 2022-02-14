Вашингтон, 14 февраля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Пользователи Сети отреагировали на выход тизера-трейлера сериала «Властелин колец: Кольца власти». Они запустили флешмоб 14 февраля.

Цитата из к/ф «Властелин колец: Братство Кольца». Реж. Питер Джексон. 2001. Новая Зеландия — США Кольцо

Зрители тизера решили выразить своё негативное отношение к попытке снять очередной приквел трилогии режиссёра Питера Джексона. Для этого они использовали цитату Дж. Р. Р. Толкина из книги «Властелин колец»: «Зло не может создать ничего нового, оно может только испортить и разрушить то, что изобрели или создали добрые силы».

Добавим, что на данный момент под роликом оставили более 19 тыс. комментариев. Большая часть из них представляет собой цитату Толкина на разных языках.

ИА REGNUM напоминает, что премьера сериала «‎Властелин колец: Кольца власти‎"‎ состоится 2 сентября 2022 года. В проекте запланированы восемь эпизодов.