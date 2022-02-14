Воронеж, 14 февраля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении бывшего лесника и его приятеля о незаконной вырубке леса на территории лесничества направлено на рассмотрение суда в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 14 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

По данным следствия, в январе 2021 года 64-летний бывший лесник и его 34-летний знакомый на территории Новохоперского лесничества Грибановского района. Не имея разрешительных документов, вырубили пять деревьев породы «Дуб черешчатый» и четыре деревьев породы «Ясень». Срубленные деревья они с помощью прицепа и трактора отправили на лесопилку для дальнейшей обработки и реализации. Размер ущерба, причиненного лесному фонду, оценивается в сумму более 5 млн 200 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в Грибановский районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае перед судом предстанет местный житель, спиливший на дрова деревьев на почти миллион рублей.