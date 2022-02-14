Панама, 14 февраля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Латиноамериканский и карибский парламент Парлатино, базирующийся в Панаме, отправил 13 января на одобрение 23 странам-членам организации четыре типовых закона. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Twitter.com/parlatino_org Эмблема Парлатино

Заместитель председателя Парлатино кубинец Роналдо Гонсалес заявил, что все четыре закона относятся к довольно деликатным темам, таким как сокращение выработки пищевых отходов в условиях голода, вызванного пандемией, а также сокращения загрязнения морской среды.

Один из законов призывает правительства обеспечить населению доступ к информационным технологиям для сокращения цифрового неравенства, а также регулировать удаленную работу как новую форму занятости.