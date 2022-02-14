Иерусалим, , 14:25 — REGNUM Силы ПВО израильской армии (ЦАХАЛ) открыли огонь по беспилотнику, который вошёл в воздушное пространство страны с территории Ливана. Об этом 14 февраля сообщает Lebanon 24 со ссылкой на официальное заявление командования армии Израиля.

Беспилотник Wetron.com.cn

Военные посчитали, что беспилотник был запущен ливанской группировкой «Хезболла».

Позднее удалось установить, что беспилотник был запущен другим подразделением и использовался для сбора разведданных о районах южного Ливана. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Расследование инцидента было взято на контроль командованием ЦАХАЛ.

Ранее израильская армия неоднократно сообщала о том, что ливанское движение «Хезболла» и палестинские группировки активно используют разведывательные и самодельные ударные беспилотники.