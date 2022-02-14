Москва, , 14:46 — REGNUM Судебные разбирательства с «Яндексом» могут затягиваться надолго из-за активного противодействия пострадавшим со стороны юристов компании. Об этом сообщил телеграм-канал «RedGlasses in TAXI», специализирующийся на защите прав потребителей услуг такси.

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

Его администратор поделилась воспоминаниями о собственных судебных разбирательствах с «Яндексом».

"А я как раз не помнила, как долго шёл процесс о пожизненной пенсии. Два года! Иск был очень простой. Назначить экспертизу, провести экспертизу, посчитать деньги. Но Яндекс нанял юристов, которые просто гуру в оттягивании неизбежного», — написал автор поста.

ТГ-канал отмечает, что во время суда представители IT-гиганта просили откладывать заседания ввиду того, что на него не пришел тот или иной участник.

«Потом они попросили суд расследовать, не села ли я в такси уже с разбитым суставом. Потом они просили суд найти мои деньги, ведь наверняка у меня есть какие-то деньги, и деньги Яндекса мне не нужны. Когда я выиграла в первой инстанции 3,1 млн, я не хотела апеллировать, чтобы побыстрее от них избавиться. Но юристы Яндекса пошли в апелляцию, и вынесли оттуда для своего доверителя + 300 т. р.», — сообщил телеграм-канал.

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