Луганск, 14 февраля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Власти Украины совершают все возможные усилия для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в республиках Донбасса, однако это у них не получается. Об этом 14 февраля заявил журналистам глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник в ходе мероприятия, посвященного 79-й годовщине освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков.

Цитата скриншот с сайта youtube, su1945 Леонид Пасечник

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«Безусловно, мы видим, что Киев прилагает все усилия для того, чтобы каким-то образом расшатать, дестабилизировать ситуацию на территории республик Донбасса, но мы также видим, что у них это не получается», — сказал он.

Также глава ЛНР отметил, что с помощью поддержки со стороны России Луганская и Донецкая Народные Республики в настоящее время осуществляют успешное развитие, несмотря на те препятствия, которые им устраивает Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что ведение боевых действий в городских условиях в ночное время отрабатывают Вооруженные силы Украины в Донбассе.